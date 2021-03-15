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محافظات

ضبط 5 أطنان أرز أبيض وأعلاف منتهية الصلاحية بالشرقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.


فيما أكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بمشاركة رئيس الرقابة و المفتشين بالإدارة بحملة مفاجئة على مضرب أرز ملحق به مدشة بقرية حوض نجيح ، وتم ضبط  30 شيكارة أرز أبيض منتهي الصلاحية زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جراما باجمالي كمية 750  كيلوجراما ، وضبط (100) شيكارة خلطة أعلاف مجهولة المصدر، باجمالي 4 أطنان ونصف وتم تحرير المحضر 398 جنح أ.د.ط.ههيا.


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كما قامت الحملة بضبط المخبز اﻵلي بمدينة ههيا وتبين من التفتيش على أعمال المخبز التصرف في (11) شيكارة دقيق تمويني مدعم إستخراج 82 % ، وتم تحرير محضر اثبات حالة تنفيذأً للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.

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