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محافظات

حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بمدينة القنايات

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكدت ثناء فوزي رئيس مدينة القنايات انه تنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن المتابعة المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة واستعدال الأعمدة الآيلة للسقوط واحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة وصيانة كشافات الإنارة فقد شنت رئاسة المدينة حملة مكبرة لمتابعة صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مدينة القنايات على الطريق العام  الزقازيق-القنايات وصيانة أعمدة الإنارة  بشارع المؤسسة وعزبة ابوحسن التابعة لمدينة القنايات ولاتزال الأعمال مستمرة على مدار اليوم

 

وأضافت رئيس مدينة القنايات انه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية وإدارة الكهرباء وقسم المشروعات برئاسة مدينة القنايات،وتم النزول على الطريق العام الزقازيق-القنايات لإصلاح إنفجار ماسورة المياه  وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وللصالح العام.

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وأشارت "فوزي" الي انه في إطار المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة ورفع الاشغالات والإعلانات والملصقات الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه تم متابعة أعمال إزالة الإعلانات والملصقات الغير مرخصة بنطاق مدينة القنايات ورفع الاشغالات من على الطريق العام ومتابعة أعمال رفع تجمعات الأتربة وكنس السفوحة من على الطريق ومتابعة أعمال رفع تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية ونقلها إلى النقطة الوسيطة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم،ولاتزال الأعمال مستمرة على مدار اليوم.

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