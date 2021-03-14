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محافظات

10 تخصصات.. الكشف على 1349 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 08:33 م
قافلة طبية في كفر
قافلة طبية في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة للعديد من التخصصات بقرية الحلافي، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق، مستشارة وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، وشملت 10 تخصصات طبية؛ الباطنة والأطفال والرمد والجراحة العامة والنساء والعظام والجلدية والأسنان بالإضافة إلى إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، وصرف الأدوية من صيديلة القافلة بالمجان.

وأضافت، وكيل الوزارة، أن القافلة أجرت الكشف الطبي على 1349 حالة على مدار يومين، القافلة الطبية وإجراء تحليل معمل دم لـ 61 وتحليل طفيليات  لـ104 حالات، واستصدار 13 قرار نفقة دولة وتحويل مستشفيات عامة لـ 27 حالة.

جدير بالذكر أن هذه القافلة أشرف على تنفيذها الدكتور بكر حميدة، منسق القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ.
10 تخصصات.. الكشف على 1349 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ
10 تخصصات.. الكشف على 1349 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ
10 تخصصات.. الكشف على 1349 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ
10 تخصصات.. الكشف على 1349 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ
10 تخصصات.. الكشف على 1349 مواطنًا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ
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