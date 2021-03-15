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رياضة

موسيماني: لا بديل عن الفوز أمام فيتا كلوب.. ولا حديث عن الأعذار

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا بديل عن الفوز، في مباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة  الذي عقد صباح اليوم الاثنين إن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلي لديه هدف واضح وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم التي أحيانًا ما تأتي بنتائج عكس سير المباريات.

وأضاف: «كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية ٢ـ٢ بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص».

وتابع: «نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماسًا وإصرارًا على الفوز».

وأستشهد موسيماني بما حدث في الموسم الماضي للتأكيد على قدرة الأهلي على التأهل للدور التالي، قائلًا:« في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.. تأهل الاهلي لربع نهائي البطولة في آخر جولة لدور المجموعات بعدما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة في النهاية».

وأكد المدير الفني للأهلي، أن الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنه يعمل دائما على تجهيز أي ١١ لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون.

وأوضح أنه لن يدفع بأي لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات. 

وقال موسيماني، إنه يستعد جيدًا لمباراة الغد و«يشتغل على أدق التفاصيل» من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز على الفريق الكونغولي.

ويلعب الاهلي في الثالثة عصر غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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