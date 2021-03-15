ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغضبان يوجه بسرعة مخاطبة وزير الإسكان لتعديل المخطط الاستراتيجى لبورسعيد

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:57 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة المخطط الاستراتيجى التفصيلى العام لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندس السيد خلف مستشار المحافظ للمساحة .

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد ، مؤكدا على ضرورة وضع تصور ورؤية كاملة لكافة ما تحتاجه المحافظة مشيرا اننا نسعى لعمل مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة.

وأوضح ،ان بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق و البيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة .

واستمع المحافظ لشرح موجز من مديرة إدارة التخطيط بالمحافظة حول آخر التعديلات التى تم إجرائها بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة.

 موجها بسرعة مخاطبة وزير الإسكان بشأن تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبورسعيد وبحث مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق الصناعية داخل ببورسعيد وذلك للعرض على مجلس الوزراء

 ، كما وجه المحافظ بعمل محضر اجتماع تنسيقى بشأن المخطط التفصيلى لمراعاته عند تعديل المخطط الاستراتيجى طبقا للوضع الراهن بالمحافظة ، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء .

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة التعديلات بالمخطط التفصيلى الاستراتيجى لبورسعيد لاعتماده فى أقرب وقت  ، مؤكدا على ضرورة مراعاة توفير المناطق الخدمية للمواطنين حسب احتياج وطبيعة الأحياء وإقامة أسواق خدمية مجمعة ومتنوعة ، وذلك تماشيا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى مجال المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطن ، كما ناقش المحافظ اقتراح المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعادة الشىء لأصله بالمحافظة بعد أن كثرت التعديات و تحويل مسارات المشاة لطرق و الساحات الخضراء لساحات انتظار على سبيل المثال بما لا يتعارض مع المخطط التفصيلى للمحافظة .

 ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمخاطبة الجهات المعنية ليتم اعتماد المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد قريبا .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى سارة .. محافظ أسوان يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي كوم أمبو ودراو .. شاهد

محافظ أسوان: إقامة مشروعات خدمية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لخدمة المواطنين

تفاصيل اعتماد المخطط التفصيلي لـ65 قرية بـ بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب

رفع 220 طن قمامة فى حملات موسعة بشبرا الخيمة.. صور

ضمن حملة حقك تنظمي .. تقديم الخدمة الصحية لـ 1858 منتفعة بقرى القليوبية

ترشيحاتنا

هدية لمحدودي الدخل .. تفاصيل الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما

هو كفر.. شوبير يهاجم الإطاحة بمدرب الزمالك بسبب محمد الشناوى

ما علاج السرحان فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

200 صاروخ.. جيش الاحتلال يحذر من تعرض إسرائيل لهجوم مدمر

رعب كورونا يعود من جديد.. طوارئ في إيطاليا وأوربا

التعليم : إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمليون وربع طالب.. قريبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا

وداعًا للميكروبليدنج .. حيلة بسيطة لتكثيف الحواجب في المنزل