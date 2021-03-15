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أخبار البلد

السياحة والآثار تستضيف 120 شخصية من أكثر من 40 دولة في الأهرامات

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استضافت وزارة السياحة والآثار أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من ٤٠ دولة مشاركين في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة للترويج السياحي لمصر وللمقاصد السياحية والأثرية المختلفة، حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة، أمس، أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من أربعين دولة من الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف. 

ورافق الوفود في الزيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم والذي رافقهم خلال الجولة بالشرح مع عدد من مفتشي الآثار بالمنطقة، وبدأت الجولة بزيارة الهرم الأكبر، ثم منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، كما التقطوا الصور التذكارية.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة واعتبروها فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم، متمنين زيارة مناطق أثرية أخرى للتعرف على المزيد من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها بمصر. 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص باستمرار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر.

ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي أُقيمت في الفترة من ١٣ - ٣١ يناير الماضي حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها، كما استضافت المنطقة نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وكل الأعضاء المشاركين في منافسات بطولة كأس العالم للرماية البطولة بمناسبة استضافة مصر للبطولة في فبراير الماضي، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

كما قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم منها المملكة المتحدة وأوكرانيا والتشيك وعدد من الدول العربية.
السياحة والآثار تستضيف 120 شخصية من أكثر من 40 دولة في الأهرامات
السياحة والآثار تستضيف 120 شخصية من أكثر من 40 دولة في الأهرامات
السياحة والآثار تستضيف 120 شخصية من أكثر من 40 دولة في الأهرامات
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