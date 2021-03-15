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فن

بعد وفاته.. الترشيح الأول لـ تشادويك بوسمان على قائمة أوسكار أفضل ممثل

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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نجلاء سليمان

ترشح الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2021، عن دوره في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، لأول مرة.

ينافس بوسمان في نفس القائمة كل من السير أنتوني هوبكينز، ريز أحمد، جاري أولدمان، ستيفن يون. 

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل. 

أسندت الأكاديمية مهمة إعلان قوائم الترشيحات الـ 23، إلى الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، وزوجها المغني نيك جوناس، في بث مباشر على الهواء، عبر منصات الأوسكار المختلفة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، والموقع الرسمي. 

والأعمال المرشحة على قائمة أفضل فيلم هذا العام هي:
The father 
Judas and the Black Messiah
Mank  
Minari 
Nomadland
Promising Young Woman
SOUND OF METAL 
The Trial of the Chicago 7
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