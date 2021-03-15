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محافظات

محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:24 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة اليوم، سير العمل منظومة شبكات الأكسجين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي واطمأن على توافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفى.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها. 

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 بدأ المحافظ جولته بالاطمئنان على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين وتابع اعمال التطوير بالشبكات واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الاكسجين لأقسام المستشفى.

وتابع المحافظ الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزان واطمأن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

وأكد المحافظ على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوافر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.  

كما وجه المحافظ – خلال الجولة – على ضرورة التشديد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمستشفى والمترددين عليها وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقا للقانون وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة المرضى كما وجه بضرورة تكثيف اجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.  

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه .

وأوضح أنه يتم تلقى الشكاوى على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع علي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".
محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي
محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي
محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي
محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي
محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي
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