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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منتجات فريدة من نوعها.. عارضو الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة يكشفون سر الصنعة لصدى البلد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران   -  
عدسة أحمد رمضان

أجرى صدى البلد، لقاءات مع الحرفيين داخل معرض الجيزة للحرف اليدوية والتراثية، وذلك عقب إفتتاحه من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

في البداية أكد المهندس عماد حمدي حرفي أرابيسك، أنه أحد أبناء حسن أرابيسك، وأن الكاتب أسامة أنور عكاشة كان دائم التردد والجلوس مع شيوخ الحرفيين منذ قديم الأزل لعمل توليفة لمهنة الأرابيسك نفسها والزمن الجميل لإنتاج التحف الجميلة من الأرابيسك ومراحل تصنيعه، وتصديره.

وأضاف المهندس عماد حمدي، أن المعرض فرصة لعرض منتجات الأرابيسك، كما أنه يتواصل مع محافظة الجيزة بسبب تميز منتجاتهم وتصديرها للدول العربية والأوروبية، وهو ما شجعهم على التواصل مع محافظة الجيزة، والتعرف على قياداتها وزيارتهم لمعاينة المنتجات، وترشيح المحافظة لهم حتى يصبحوا واجهة لمحافظة الجيزة في هذا المعرض الكبير.

وأار المهندس حمدي، أن منتجات الأرابيسك وصل صيتها لخارج مصر، لتميزه وجودته، وصناعته من أجود أنواع الأخشاب وأجود أنواع الصدف، مما يتيح التعرف على الصفوة من المجتمع مثل الأمراء والشيوخ والملوك والرؤساء من خلال هذه المنتجات من أجل إقتنائها وشرائها، وذلك شرف كبير وفخر للصناعة المصرية.

كما التقى صدى البلد مع مهدي عاشور مصمم سجاد يدوي، وأكد أن المنوال اليدوي حرفة قديمة بدأت منذ بداية القدماء المصريين منذ أكثر من 4500 سنة. 

وأضاف عاشور، أن القدماء المصريين هم أول من ابتدعوا موضوع النول، وأن القدماء المصريين أو المصريين عامة هم أول ناس ابتدعوا شغل اليدوي والمنوال.

وأشار عاشور، أن المنوال حاليا يستخدم لعمل نوعين من السجاد، النوع الأول ويسمى الكليم بدون العقدة، أما النوع الثاني وهو العقدة، والعقدة دي بتشمل أنواع كثيرة من السجاد، في منها الحرير، في منها القطن وفي منها الأصواف وغيرها، ومصر تعتبر أول دولة رائدة في صناعة السجاد اليدوي قبل إيران وأفغانستان وقبل أي دولة في العالم، لأن القدماء المصريين هم أول ناس ابتدعوا هذه الحرفة.

,اختتم حديثه قائلاً، أن الأسعار دي تختلف على حسب نوع الخامة وعلى حسب النوع، لأن هناك أقطان وصوف وهناك منتجات يدوي، بتاخد وقت كبير فبتختلف من نوع لآخر، وده على حسب العقدة وعلى حسب الخامة المستخدمة وعلى حسب التصميم ومفيش سعر واحد، يعني في حاجات مثلًا المتر فيها بيتباع بـ 500 جنيه و600 جنيه وفي حاجات تانية بتتباع المتر فيها بـ 15000 جنيه مثل الحرير.

معرض الجيزة للحرف اليدوية والتراثية محافظ الجيزة محافظ القليوبية حرفي أرابيسك

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