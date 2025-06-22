ضبط 2761 مخالفة تموينية متنوعة ومصادرة 45 طنًا من السلع المدعمة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط ٢٧٦١ مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ ٤٥ طنًا من السلع المدعمة، شملت: دقيق بلدي مدعم، دقيق فاخر (استخراج ٧٢٪)، نخالة، مكرونة تموينية، أرز، قمح، وأسمدة زراعية مدعمة.



كما تم ضبط ٧٥٥ لترًا من السولار، و٣٦٢ أسطوانة بوتاجاز منزلي، و٤٣٨٠ لتر زيت طعام، إضافة إلى ٥١٦٠ عبوة عصير مجهولة المصدر، و٦ أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٢٠٣ محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و٣٣ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى ٤٤٦ محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.



ومن جانبه صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت 14,2 مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر مايو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.