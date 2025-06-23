محافظ الجيزة: معرض الحرف اليدوية يشجع الأيدي العاملة ويجذب السياحة |شاهد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، باعتبارها من العوامل الجاذبة للنشاط السياحي، ودورها في تعزيز تجربة السائح وإثراء مكونات المقاصد السياحية، إلى جانب تمكين الزائرين من التعرف بشكل أوسع على الثقافات والموروثات الحضارية فضلًا عن مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، المقام على مدار يومين ومتاح للجمهور الدخول بشكل مجاني ويشارك فيه أكثر من 60 عارضًا من مختلف المحافظات.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يضم محافظات الجيزة ، القاهرة ، القليوبية ، الشرقية ، المنوفية ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ ، البحيرة ، اسوان ، مطروح بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات دول المغرب ، الهند ، بيرو ، ورابطة المرأة الفلسطينية ويضم المعرض منتجات متنوعة من السجاد، والخزف، والفخار، والمنسوجات، وغيرها من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها القرى المصرية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة والحضور أروقة وباكيات العارضين، حيث أشادوا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، وما تعكسه من تنوع ثقافي وتراثي للدول والمحافظات المشاركة في المعرض.

كما استمع المحافظ إلى العارضين واقتراحاتهم، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه أنشطتهم، من أجل تعزيز هذه الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.