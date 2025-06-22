بمشاركة ٦٠ عارضاً| افتتاح معرض التراث بالجيزة..والمحافظ: المعرض يعكس دعم الصناعات الحرفية

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية وذلك بفندق الفورسيزون بحي جنوب الجيزة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، و هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة ونواب محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة، وعدد من السفراء.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وإحياء الصورة الحضارية المشرقة عن تاريخ مصر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وشدد المهندس عادل النجار على حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، باعتبارها من العوامل الجاذبة للنشاط السياحي، ودورها في تعزيز تجربة السائح وإثراء مكونات المقاصد السياحية، إلى جانب تمكين الزائرين من التعرف بشكل أوسع على الثقافات والموروثات الحضارية فضلًا عن مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يُقام على مدار يومين ومتاح للجمهور الدخول بشكل مجاني ويشارك فيه أكثر من 60 عارضًا من محافظات الجيزة ، القاهرة ، القليوبية ، الشرقية ، المنوفية ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ ، البحيرة ، اسوان ، مطروح بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات دول المغرب ، الهند ، بيرو ، ورابطة المرأة الفلسطينية ويضم المعرض منتجات متنوعة من السجاد، والخزف، والفخار، والمنسوجات، وغيرها من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها القرى المصرية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة والحضور أروقة وباكيات العارضين، حيث أشادوا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، وما تعكسه من تنوع ثقافي وتراثي للدول والمحافظات المشاركة في المعرض.

كما استمع المحافظ إلى العارضين واقتراحاتهم، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه أنشطتهم، من أجل تعزيز هذه الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

وأكد المهندس عادل النجار حرص محافظة الجيزة على دعم وتنظيم المعارض لتكون نافذة هامة لعرض منتجات الأسر المنتجة، والجمعيات الأهلية، والشركات المصرية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الاستيراد، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وثمّن المحافظ الدور الحيوي الذي تقوم به منصة "أيادي مصر" في بناء قدرات الحرفيين، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على التراث، وضمان استدامة الحرف من خلال تعليم الأجيال الجديدة، وفتح أسواق لتسويق منتجاتهم، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية وعدد من الدول لتبادل الموروثات التراثية والثقافية، ودعم جهود محافظة الجيزة في تنفيذ مخططاتها التنموية.

وأشار " النجار " إلى أن المحافظة توفر فرصًا تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، لتدعيم قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير أساليب التسويق، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة.