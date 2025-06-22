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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة سكن كريم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن إطلاق مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير سكن لائق يحفظ كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

جاءت تصريحات المحافظ خلال مشاركته في فعاليات تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" التي أُقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين، والشخصيات العامة، وممثلي البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تُعد نقلة نوعية في جهود تحسين جودة الحياة، حيث تستهدف تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في قري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " من بينها قري محافظة الجيزة.

ولفت إلى أن أعمال المبادرة لا تقتصر على ترميم المنازل فحسب بل تشمل أيضًا تنفيذ مشروعات للبنية التحتية من صرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية تليق بالمواطن المصري.

وأشار النجار إلى أن ما يميز هذه المبادرة هو التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يُسهم في تحقيق الهدف المشترك وهو توفير حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن.

وأشاد المحافظ بالشراكة المثمرة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة لما يبذلونه من جهود ميدانية ملموسة ساعدت على تحويل أهداف المبادرة إلى واقع يلمسه المواطنون في القرى المستهدفة.

وشدد على أن هذه الجهود تعكس إصرار الدولة على مواصلة البناء والتنمية، ودعم مبادرات تحسين حياة المواطنين في الريف، بدعم مباشر من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يحرص على دفع عجلة التنمية إلى عمق المجتمع المصري.

واختتم محافظ الجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ملتزمة بدعم ومساندة تنفيذ مبادرة "سكن كريم"، وتذليل كافة العقبات أمام أعمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تمثل مشروعًا للبناء فحسب، بل هي استثمار في الإنسان، ورسالة إنسانية تعكس حرص الدولة على توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها في كل ربوع الوطن.

اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة حياة كريمة

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