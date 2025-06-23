محلل أمريكي يرد على استهداف إيران لقواعد بلاده في الشرق الأوسط

كشف الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والرد الإيراني على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ترامب تحدث عن عواقب وضربة قوية ضد إيران في حالة مهاجمة القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط

والجميع لا يريد الدخول في حرب ولا اعرف ما تمتلك ايران لتهديد الدول الشقيقة وتوسيع رقعة الصراع وهذا العمل والهجوم على القواعد الأمريكية بهذه الطريقة

وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن الرد الأمريكي سيكون صارم وقوي على إيران، والعصابة التي تحكم إيران بالحديد والنار.

وأكمل الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن ربما تشن أمريكا ضربة قاسمة للنظام الإيراني.

