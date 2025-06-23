قطر تؤكد احتفاظها بحق الرد على الهجوم الإيراني

أدانت قطر، الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت قطر، إنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الإيراني، الذي استهدف قاعدة العديد الجوية التي تديرها الولايات المتحدة.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع القطرية:" لا وفيات ولا إصابات من جراء الهجوم الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها : في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.