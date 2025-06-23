إيران ترد على قصف منشآتها النووية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر

أطلقت إيران 6 صواريخ تجاه قاعدة العديد الأمريكية في دولة قطر، وفقا لـ"أكسيوس".

وسمع دوي الانفجارات وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء العاصمة الدوحة.

جاء ذلك، خلال الرد الإيراني الذي قال عنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية نطنز وأصفهان وفوردو.

وتواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني، أمس الأحد؛ لمحاولة نصيحة الرئيس الإيراني باحتواء الصراع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة والذي تفاقم عقب الهجوم الأمريكي.

وأدانت العديد من دول العالم الهجوم الأمريكي على طهران ومنها الصين وروسيا