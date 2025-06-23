الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية القديس فرنسيس الآسيزي بالرزيقات

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية القديس فرنسيس الآسيزي، بالرزيقات.

شارك في الصلاة الأب دانيال الطيب، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني، والأب تيموثاوس الشايب، والأب سامر مسعود، بحضور راهبات مرسلات مريم الفرنسيسكانيات.

أهمية ممارسة الأسرار

وفي حوار أبوي مع المحتفى بهم، تحدث راعي الإيبارشية عن أهمية ممارسة الأسرار المقدسة لحياتنا، وقوّة حضور الربّ يسوع في حياتنا اليومية، كما شدد نيافته أن الصلاة هي الوسيلة التي تُقربنا من قلب الربّ.

واختتم الاحتفال بتقديم كلمات الشكر والتشجيع لجميع القائمين على الخدمة، وتوزيع الهدايا التذكارية، وتبادل التهاني.