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أخبار العالم

الكويت تطالب بتحرك دولي عاجل ضد استهداف الحوثيين للسعودية

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:00 م
الكويت تطالب بتحرك
الكويت تطالب بتحرك دولي عاجل ضد استهداف الحوثيين للسعودية
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قسم الخارجي
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمهم النكراء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن إستمرار هذه الجرائم الارهابية بما تمثله من استمرارٍ للتصعيد الخطير الذي تمارسة المليشيات الحوثية والإضرار بأمن السعودية  وتقويض استقرار المنطقة في تحد للقانون الدولي والإنساني بالإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل للجهود الدولية التي تبذل في سبيل وضع حد للصراع الدائر ‏من خلال التوصل إلى حل سياسي، أمر يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.

وأكدت الوزارة في بيانها على وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.
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