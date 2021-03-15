تقسيط على 6 سنوات.. البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 12 مليون منزل

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن وزير البترول أعلن أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 12 مليون منزل حتى شهر ديسمبر الماضي.





وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه من المستهدف أن يتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 12.4 مليون منزل في 30 يونيو المقبل.





وتابع حمدي عبد العزيز "خلال الـ 7 سنوات الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 6.5 مليون منزل وفي المقابل في الفترة من 1980 وحتى 2013 تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 5.5 مليون منزل فقط".





وأكد حمدي عبد العزيز "متابعة الرئيس السيسي لملف توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المصريين في كافة محافظات الجمهورية".





ولفت حمدي عبد العزيز إلى أن "المواطن يقود بالتقديم على توصيل الغاز إلى منزله بصورة البطاقة الشخصية وإيصال الكهرباء ويتم توصيل الغاز إليه في المناطق التي لم يصل لها الغاز من قبل، وهناك تيسيرات للمواطن ومنها تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي لمدة 6 سنوات".



