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رياضة

بعثة المريخ السوداني تلتقي بيراميدز باستاد تنزانيا الوطني

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:13 م
صدى البلد
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حسن العمدة
حرصت بعثة فريق نادي المريخ السوداني على تحية بعثة بيراميدز خلال تواجدها في استاد تنزانيا الوطني لخوض المران الأول في العاصمة دار السلام، ويستعد بيراميدز لمواجهة نومونجو في الكونفدرالية.

والتقت بعثة بيراميدز ببعثة المريخ السوداني خلال وجود الأشقاء في الملعب استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني غدا في دور المجموعات لدوري الأبطال، فيما يلتقي بيراميدز بنظيره نومونجو في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ورحب  خالد بدر رئيس بعثة بيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي ببعثة المريخ السوداني، في حضور عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وأكدت البعثة السودانية التي يترأسها عمر محمد عبد الله وأنس نصر مدير الكرة، على قوة العلاقة بين الشقيقين والروابط الوطيدة التي تجمع الكرة المصرية وشقيقتها السودانية.
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