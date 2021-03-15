بعثة المريخ السوداني تلتقي بيراميدز باستاد تنزانيا الوطني

حرصت بعثة فريق نادي المريخ السوداني على تحية بعثة بيراميدز خلال تواجدها في استاد تنزانيا الوطني لخوض المران الأول في العاصمة دار السلام، ويستعد بيراميدز لمواجهة نومونجو في الكونفدرالية.





والتقت بعثة بيراميدز ببعثة المريخ السوداني خلال وجود الأشقاء في الملعب استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني غدا في دور المجموعات لدوري الأبطال، فيما يلتقي بيراميدز بنظيره نومونجو في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



