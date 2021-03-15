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مصر تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادي.. 6 قرارات للرئيس أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.. ورفع المعاشات بنحو 13%

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
6 قرارات للرئيس السيسي اليوم.. 

زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي  37 مليار جنيه 

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".

ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي  37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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