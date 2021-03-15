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رياضة

شئون اللاعبين تقر أحقية أيمن حافظ في رواتبه لدى الزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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يسري غازي
أقرت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أحقية الإداري أيمن حافظ في الحصول على راتبه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2020 لدى نادي الزمالك.

جاء إقرار إدارة شؤون اللاعبين القرار بعد الشكوى المقدمة من أيمن حافظ ضد القلعة البيضاء.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أصدرت بيانا رسميا جاء على النحو التالي:

تؤكد اللجنة التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك غير صحيح.

وتؤكد اللجنة أن هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادي خلال الفترة الماضية، ومنذ تسلم اللجنة المسئولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول وباقي اللعبات بالنادي، بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادي اليومية.

وتوضح اللجنة أنه لا يوجد في حسابات النادي بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وتهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي.
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