طائرة الأهلي تفوز على طلائع الجيش في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.





أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.





تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-14، وجاء الشوط الثالث قويًّا ومثيرًا، أنهاه الطلائع لصالحه بنتيجة 28-26، قبل أن يحسم لاعبو الأهلي الشوط الرابع لصالحهم بنتيجة 25-16.



