هل ينجح مخطط أردوغان لـ توريث الحكم في تركيا؟

بعد 18 عامًا في السلطة، لا أحد يعرف متى وكيف سينتهي حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن رحيله قد يكون مفاجئًا، حسبما قال مايكل روبين، الباحث في معهد "أمريكان إنتربرايز" في مقاله بمجلة "ناشونال إنترست".









وقال روبن إن "الشيء المؤكد الوحيد هو أنه عندما تنتهي فترة حكم أردوغان، سيكون الأمر مفاجئًا أكثر بكثير من أي توقع: لا يستيقظ ديكتاتور ويفكر أن اليوم سيكون يومه الأخير".









بدأ أردوغان حياته السياسية كرئيس لبلدية اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، في عام 1994، وحكم تركيا منذ عام 2003، أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس منذ عام 2014.









ويضيف روبن أن هناك أملًا على الأقل بين بعض المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية في أن تعود تركيا إلى الوضع السابق بعد انتهاء حقبة أردوغان، لكنه يرى أن هذا الأمل "ساذج".









ودلل روبن على وجهة نظره بأن قال إن أردوغان يرغب الاحتفاظ بقيادة تركيا داخل عائلته من أجل الحفاظ على "ثروة الأسرة التي تقدر بمليارات الدولارات والتي جمعها خلال فترة وجوده في المنصب".









وقال: "بينما كان أردوغان قوة وهو على قيد الحياة، فإن الخوف الذي يشعر به المحيطون به سوف يتبدد بعد وفاته. حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان سينقسم على الأرجح بعد وفاته ، مع مغادرة بعض كبار القادة لتشكيل أحزاب سياسية خاصة بهم".









واعتبر أن البديل بالطبع سيكون عودة تركيا إلى النظام البرلماني، خاصة إذا أدرك عدد كاف من الأتراك الضرر الذي أحدثه أردوغان بالبلاد عن طريق تحويلها إلى حكم الفرد القوي.









اكتسب أردوغان سلطات رئاسية ضخمة في عام 2018 بعد استفتاء على مستوى البلاد في العام السابق.









وشدد روبن على أنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوقف عن تجاهل المعارضة السياسية والبدء في متابعة العلاقات مع أولئك الذين قد يحلون محل أردوغان.









واختنم قائلا إنه "في الواقع ، لا شيء يمكن أن يشير إلى الأهمية التي يوليها الغرب للديمقراطية التركية أكثر من الجهود المتضافرة لاحترام التعددية السياسية في البلاد".