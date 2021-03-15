أحمد حافظ: الدبلوماسي مواطن يعمل من أجل خدمة بلده

قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزارة الخارجية تنفذ السياسة الخارجية للدولة المصرية، مضيفا أن الدبلوماسي مواطن يعمل من أجل خدمة بلده.









وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية المصرية توجت بنجاحات غير مسبوقة في عهد السيسي، متابعا أن 15 مارس ذكرى يوم الدبلوماسي.









وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن حاليا يجرى استقبال طلبات الراغبين في العمل بالسلك الدبلوماسي، وليس الجميع يرغب في العمل بالسلك الدبلوماسي ويتوجهون للقطاع الخاص، موضحا أنه لا يوجد إحجام من قبل المواطنين للعمل بالسلك الدبلوماسي ولدينا معايير موضوعية لاختيار.



