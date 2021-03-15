استخراج 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالقرى مجانا بكفر الشيخ

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات.





وأكدت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أنه تم استخراج 97 سيدة من قرية المندورة مركز دسوق، فضلًا عن استخراج 154 سيدة من قرية روس الفرخ مركز بيلا لاستخراج بطاقات الرقم القومي؛ ليصبح إجمالي ما استخراجه 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات.



