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محافظات

استخراج 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالقرى مجانا بكفر الشيخ

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:37 م
استخراج 834 بطاقة
استخراج 834 بطاقة رقم قومي للسيدات
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محمود زيدان
واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أنه تم استخراج 97 سيدة من قرية المندورة مركز دسوق، فضلًا عن استخراج 154 سيدة من قرية روس الفرخ مركز بيلا لاستخراج بطاقات الرقم القومي؛ ليصبح إجمالي ما استخراجه  834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات.

ويأتي ذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.
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