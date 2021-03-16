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سيارات

رسميا.. هيونداي تعلن مشاركتها في مبادرة إحلال السيارات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" في مصر، أنها ستشارك في مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي .

وسبق أن شاركت هيونداي في معرض إحلال السيارات، في يناير الماضي، من خلال موديلات هيونداي النترا HD،وأكسنت RB، وهما يتوافقان مع شروط المبادرة الخاصة بالإحلال، من خلال كونهما من سيارات التصنيع المحلي في مصر (التجميع بمصر).

وسيتم تحويل السيارتين للعمل بالغاز الطبيعي، في ظل المبادرة الجديدة، قبل تسليمهما للعملاء، حيث سيكون الضمان ساريا في حال التحويل للغاز؛ لأن التحويل من قبل الشركة المصنعة نفسها.

وسيتم تقديم السيارات داخل المبادرة لجميع الشركات بسعر أقل من السيارات خارج المبادرة حيث سيتم خصم قيمة الحافز الأخضر من هذه السيارات بجانب تثبيت سعر السيارات في المبادرة لمدة 6 أشهر، مع بدء أول عملية تسليم؛ لحماية المشروع من التعرض لمشكلات بسبب تغيير الأسعار.

واتفقت وزارات "المالية، الداخلية، التجارة والصناعة"، ممثلين عن الحكومة المصرية، في وقت سابق، مع 31 بنكًا، إلى جانب شركتي تأمين، و9 من شركات تصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

و أعلنت الحكومة عن تلك المبادرة، مطلع العام الحالي، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، عبر إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية بغرض امتلاك سيارة جديدة، بدلًا من السيارات المتقادمة.

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