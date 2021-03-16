التعليم تستعد لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذه الروابط .. قريبا

يترقب جميع الطلاب وأولياء الامور نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، وسط حالة من القلق و البحث المستمر عنها في مختلف المواقع.









وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حاليا بصدد الانتهاء من تجهيز نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 في شكلها النهائي، استعدادا لإعلانها رسميا قريبا









وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الروابط التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ، والتي يزعم ناشروها أنها روابط الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.









وقالت وزارة التربية والتعليم: "لا صحة نهائيا لهذه الروابط المتداولة، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها".









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وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 لم تعلن من الأساس حتى الآن، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فقط.









وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 يتم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث يقوم الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.









وأضاف وزير التربية والتعليم أن السبب في عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 التي تم تصحيح امتحاناتها إلكترونيا حتى الآن، هو أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط، حيث لن تتفي الوزارة مثلا بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.









وأشار إلى أن التصحيح لم يستغرق وقتا طويلا ولكن صناعة هذه التقارير المفصلة للطلاب هي التي استغرقت وقتا أطول، لافتًا إلى أن هذا لأن الهدف من هذه الامتحانات كان التدريب والوقوف على النقاط التي لا بد للطالب أن يقوي نفسه فيها قبل امتحان نهاية العام.









وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم إرسال النتيجة المفصلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 لـ مليون وربع طالب قريبا.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 قريبا عبر الروابط التالية :





- موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن متابعة ظهور رابط نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 عليه من خلال الضغط هنا









- الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا









الضغط هنا -الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك والذي يمكن متابعته من خلال







