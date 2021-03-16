نائب محافظ القاهرة تزف بشرى لأهالي حي المعادى .. صور

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية منطقة المعادى وتاريخها العريق مشيرة إلى أنها تولى اهتماما كبيرا لتطوير المناطق والاماكن العريقة.



وفى هذا السياق قامت نائب المحافظ بجولة تفقدية ببعض أحياء وشوارع حى المعادى لمعاينة ودراسة ما يحتاجه هذا الحى الراقى من اعمال ليعود لسابق عهده.



وعقب الزيارة عقدت نائب المحافظ لقاء بمقر المنطقة الجنوبية، مع مجموعة من كبار رجال الاعمال من قاطني حي المعادى والذين قد قدموا فيما قبل مثلا فى المشاركة المجتمعية وبصمة لا تنسي حيث كان لهم دور كبير فيما قبل كأتحاد شاغلين بمنطقة سرايات المعادى.



وناقش اللقاء عدة محاور اهمها الاهتمام برفع كفاءة الشوارع والميادين والرصف ورفع كفاءة الاسفلت، إلى جانب صيانة البلدورات وتركيب بلدورات لبعض الشوارع بالإضافة إلى زراعة الارصفة وتقليم الاشجار و تركيب انترلوك على الارصفة امام العمارات بالاضافة إلى زيادة المساحة الخضراء ليتمتع المواطن بشوارع ذات شكل مميز متحضر وراقى به لمسات جمالية ومساحات خضراء و مليئ ايضا بالزهور والاشجار ومضيئ ليلا حتى يشعرالمواطن ايضا بالامان .



وتم التأكيد من قبل الحضور على التعاون الكامل بين السكان والتنفيذيين للقيام بالاعمال على الوجه الاكمل و وجهت نائب المحافظ بدارسة مقترح التطوير وحصر الشوارع المطلوب تطويرها كما وجهت بحصر البلدورات المطلوب استكمالها وايضا حصر الارصفة والطرق المقترح زيادة المزروعات بها .



وفى سياق متصل، أوضحت نائب المحافظ، أنه يتم رفع كفاءة وتطوير شوارع سرايات المعادى والمعادى القديمة ومتابعة شارع،250 ووجهت ايضا بضرورة تكثيف الحملات بشارع 7وشارع 9 .



كما أشارت إلى ضرورة رفع اى اشغالات للباعة الجائلين به او مخلفات ورفع جميع اشغالات المقاهى والتكاتك به وبالمنطقة المحيطة بمحطة المترو إلى جانب التنبيه على اصحاب المحلات بالمنطقة ذاتها بمنع القاء أى مخلفات بالشارع والالتزام بوضع الصناديق امام المحلات والقاء مخلفاتهم بها .



ووعدت بالتنفيذ فى اقرب وقت وعقد لقاءات دوريه لمناقشة ألية التنفيذ وماتم التوصل من إليه ومتابعة تنفيذ المقترح بالكامل حيث انها لا تدخر جهدافى سبيل تلبية متطالبات واحتياجات المواطن ورفع اى معاناة عن عاتقه وتوفير حياة كريمة وحضارية وراقية.



كما أكدت ايضا على ضرورة رفع اى اشغالات او مخلفات بالميادين الرئيسية وبمنطقة المعادى بأكملها وتكثيف الحملات و متابعة صيانة الانارة بشكل دورى.



و اشارت عبد المنعم إلى اهمية حى المعادى وتاريخه حيث انه كان قديما سكنا للامراء والمشاهير ومازال حتى الان يقطنه بعض المشاهير والفنانين والشخصيات المعروفة.



وتابعت ان التعاون ضمن مبادرة شركاء النجاح واستكمالا لمسيرة التضامن وتشابك الايدى فيما بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال عن طريق المشاركة المجتمعية فى سبيل الارتقاء والتطوير بجميع شوارع وميادين

المنطقة الجنوبية من اجل مظهر حضارى يبقى هو السمة الاساسية لجميع شوارعها.



شارك فى اللقاء مهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى و ليلى حسين سيدة اعمال وضمن اتحاد ملاك بحى المعادى و زكى محمد المصرى«رجل اعمال» وهانى عبد الرؤوف «رجل اعمال» والمقدم شادى بسيونى رئيس مرور المعادى و علاء طه مدير فرع هيئة النظافة والتجميل بالمعادى وم. امانى من المكتب الفنى وبعض الادارات المعنية والتنفيذية بالمنطقةالجنوبية .