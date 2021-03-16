إثيوبيا تعلن موقفها بشأن طلب السودان وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

كشفت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن موقفها بشأن طلب السودان وساطة أمريكا والاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التدخل بشأن أزمة سد النهضة حول ملء وتشغيل سد النهضة في أعقاب فشل التوصل الى حل عبر التفاوض المباشر.





وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، على تمسك أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة؛ مشيرا إلى أن دور الوسطاء دور مراقب.





وقال مفتي: " لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكننا نتمسك بالوساطة الافريقية في ملف سد النهضة".





وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "نؤكد على حل الخلافات الحدودية مع السودان بالطرق السلمية".





وكان السودان قد تقدم أمس، الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة.





وطلب السودان من أمريكا والاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التدخل بشأن أزمة سد النهضة حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي في أعقاب فشل الدول الثلاث في التوصل الى حل عبر التفاوض المباشر.





وفي التفاصيل، ذكرت "سودان تربيون" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعث رسائل الى كل من أمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية الكنغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية علاوة على وزير الخارجية الأمريكي طالبا منهم التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة؛ ومؤكدا رفض السودان مبدأ تقاسم المياه في المفاوضات حول سد النهضة.





وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.





وبدورها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تؤمن بالحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وذلك بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.





وقالت المهدي إن تعنت إثيوبيا في شروط استئناف عمل الآلية المشتركة لترسيم الحدود أمر لا يمكن قبوله.





وشددت على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي اتخاذ خطوات ملموسة لحل الخلافات قبل فوات الأوان.





ومن جانبه، وافق أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الطلب الذي دفع به رئيس الوزراء في السودان، عبد الله حمدوك مؤخرًا للأمم المتحدة بشأن المباحثات الرباعية الخاصة بسد النهضة.





كما صرح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، برغبة واشنطن في استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.



