من بينهم 14 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 607 شابًا ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 897 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج 854 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلا عن تعيين 607 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 14 شابا من ذوى الهمم، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2074 شابًا.





تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، كما تم التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 56 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون .





وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منح مولود بمبلغ 6 آلاف جنيه ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الاقارب بمبلغ 2000 جنيه ، ومنحة لعمل عملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه للمسجلين بالإدارة.



