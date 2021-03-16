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أخبار البلد

من بينهم 14 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 607 شابًا ببني سويف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 897 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج 854 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلا عن تعيين 607 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 14 شابا من ذوى الهمم، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2074 شابًا.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  فبراير  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، كما تم التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 56 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع  3 منح مولود بمبلغ 6 آلاف جنيه ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الاقارب  بمبلغ 2000 جنيه ، ومنحة لعمل عملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه للمسجلين بالإدارة.

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