الدواء: إطلاق مجموعة من خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية للتوعية والتواصل مع المواطنين

أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بإطلاق خمس خدمات خاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة “www.edaegypt.gov.eg”، وذلك بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 16مارس 2021.





يأتي ذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة الخاصة بتعزيز آليات التواصل مع المواطن المصري، وتوفير خدمات رقمية تساعد على تنمية الوعي المجتمعي بضرورة التعامل الآمن مع المستحضرات الدوائية، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأهمية تطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي.





وأشار إلى أن خدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تشمل : خدمة توافر: للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، خدمة أثر جانبي: للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية، خدمة مخالفة: للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة-أدوية مغشوشة- أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبري – الإتجار في العينات المجانية)، خدمة استشارة دوائية: وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، خدمة إعلان غير ملائم : للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي؛ ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



