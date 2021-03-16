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القوى العاملة تكشف تفاصيل وأهداف وثيقة التأمين التكافلي على العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:09 م
وزارة القوي العاملة
وزارة القوي العاملة
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل توزيع وثيقة التأمين التكافلي على العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الوثيقة تهدف لتأمين العامل غير المنتظم ضد مخاطر هذه المهنة أثناء أداء عمله. 

وأضاف سعفان، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه حال حدوث عجز جزئي أو كلي أو وفاة يتم صرف تعويض 100 ألف جنيه لأسرة العامل لتأمينهم، لافتا إلى أن تم عمل 190 ألف وثيقة تأمين على مستوى الجمهورية للعمالة الغير منتظمة. 

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم أيضًا توزيع عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هناك لقاء مع المصريين العائدين من الخارج، للاستماع لمطالبهم.
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