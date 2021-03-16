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فن

خاص | سامي مغاوري: راض عن مشواري الفني بنسبة 30%.. ولم أقدم الشخصيات التي أتمناها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان سامي مغاوري خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد أنه راضي عن مشواره الفني بنسبة 30% فقط، مبررا هذا بأنه لم يقدم الشخصيات التى يتمناها ويحلم بها حتى الأن، موضحا انه يريد تقديم شخصيات مركبة بين الخير والشر، مؤكدا ان هذا اللون من الأدوار تبرز مواهب الممثل.


وأوضح أنه أحب جدا شخصيته في مسلسل دلع بنات الذي قامت ببطولته الفنانة مى عز الدين، موضحا أن شخصية مدمن المخدرات التى قدمها في العمل كانت جديدة عليه وبعيدة عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها.


وكان قد كشف الفنان سامي مغاوري عن الاسباب الحقيقة وراء استقالته من نقابة المهن التمثيلية، قائلا انه اكتشف ان هناك انفلات في الوسط الفني، وتنظيم المهنة، واكد انه متعاطف جدا مع اعضاء النقابة الجالسين في المنزل، وطالب بسرعة وجود حل لمشاكلهم.


واكد سامي مغاوري خلال ندوته بموقع صدى البلد، ان الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لم يتواصل معه بعد الاستقالة، لانشغاله بالعديد من المهام.


بالإضافة إلى ذلك كشف الفنان سامي مغاوري عن بعض الكواليس المضحكة للفنان محمد ثروت خلال تصويرهم مسلسل اللعبة2.


وقال خلال استضافته بموقع صدى البلد أن الفنان محمد ثروت كان له العديد من المواقف المضحكة فى اللوكيشين، وحكى إحداها قائلا إنه أثناء تصويرهم بمدينة مصر الجديدة ركب محمد ثروت ميكروباص وبدأ ينادي في الشارع "لوكيشن"، مما جعل كل الموجودين بالشارع يلتفتوا إليهم ويضحكوا. 


وحل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "صدى البلد" واحتفل بنجاح آخر أعماله الفنية "اللعبة 2"، كما كشف لنا تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، واغرب المواقف التي تعرض لها في حياته.


كما كشف عن أسباب استقالته من نقابة المهن التمثيلية، وسبب اعتذاره عن فيلم ماما حامل، وحقيقة وجود جزء ثالث من اللعبة.


وكان سامى مغاورى، قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها. 


وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا". 


وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .


وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال. 
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