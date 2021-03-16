10 سنوات من الحرب الأهلية.. هكذا فقد السوريون الوطن والدين

مرت 10 أعوام على انطلاق الحرب الأهلية في سوريا، وكذلك منذ دخول إيران إلى سوريا، في مهمة بدأت لحماية الرئيس الحليف بشار الأسد، وتحولت المهمة إلى تواجد ونفوذ متسع، ولا يزال المخطط الإيراني لم يكتمل وهناك المزيد.





نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرًا بعنوان "إيران تحاول تحويل سوريا إلى التشيع"، وقالت إنه بعد 10 أعوام من دخول إيران الحرب الأهلية في سوريا، تستخدم طهران الدين لجعل نفوذها في سوريا نفوذا مستدامًا.





وقالت إن نظام حزب البعث بقيادة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كان أول من اعترف بثورة الخميني الإسلامية في إيران وأقر بشرعيتها. لكن الأسد كان حريصًا على عدم السماح لإيران بتوسيع نفوذها في سوريا كما فعلت لاحقًا في لبنان من خلال حزب الله.





لكن الموقف الصعب الذي حوصر به نجله الرئيس الحالي بشار الأسد، أعطى الفرصة أمام النظام الإيراني التوسعي، فدخلت القوات الإيرانية سوريا بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الأهلية للمساعدة في الدفاع عن نظام الأسد أمام المتمردين. دعمت طهران النظام السوري في الحرب إلى جانب وكيلها في لبنان، حزب الله، بالإضافة إلى مقاتلين شيعة من أفغانستان والعراق وباكستان. مع مرور الوقت، جندت إيران مقاتلين سوريين محليين في الميليشيات ظاهريًا لحراسة الأضرحة الشيعية، وعززت علاقاتها مع الرتب العليا للجهاز العسكري السوري، لا سيما الفرقة الرابعة برئاسة ماهر الأسد أحد أبناء حافظ الأسد الآخرين.





بعد عقد من النزاع، تسيطر الميليشيات المدعومة من إيران على ضواحي دمشق وتقوم بدوريات في المدن الاستراتيجية على الحدود السورية اللبنانية. إنهم موجودون بأعداد كبيرة في جنوب سوريا بالقرب من إسرائيل، ولديهم قواعد متعددة في حلب، ومنذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2018 أقاموا أيضًا معسكرًا في البلدات والقرى على الحدود السورية العراقية.





ولكن ليس فقط من خلال السلاح تمكنت إيران من تأمين قوس نفوذها من طهران عبر العراق وسوريا إلى لبنان. على مدى السنوات القليلة الماضية، مع انحسار الصراع العسكري، وسعت إيران نفوذها الثقافي في الدولة التي مزقتها الحرب لتشجيع السنة على التحول إلى الشيعة أو على الأقل تليين مواقفهم تجاه منافسيهم الطائفيين. تحدثت "فورين بوليسي" إلى أشخاص اعتنقوا الإسلام مؤخرًا وأصدقائهم داخل سوريا التي يسيطر عليها النظام والذين قالوا إن الانهيار الاقتصادي في سوريا جعل من الصعب تجاهل الامتيازات التي قدمتها إيران.





توزع إيران الأموال على السوريين المحتاجين، وجرعة كبيرة من التلقين في المعاهد الدينية، ومنح دراسية للأطفال للدراسة في الجامعات الإيرانية، ورعاية صحية مجانية، وسلال غذائية، ورحلات إلى المواقع السياحية لتشجيع التحول. مثل هذه الإجراءات الصغيرة ليست باهظة التكلفة ولكنها يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في التأثير على وجهة نظر إيران بين السوريين الفقراء.





أعادت إيران ترميم الأضرحة القديمة وشيدت أضرحة جديدة لشخصيات شيعية محترمة، كما لو كانت تحاول إعادة كتابة التاريخ الديني لسوريا، ذات الأغلبية السنية والتي كان بها عدد قليل جدًا من الشيعة قبل الحرب. قال حوالي 12 من السكان المحليين والنشطاء والمحللين السوريين لمجلة "فورين بوليسي" إن إيران تحاول تقديم نفسها كقوة حميدة لكسب دعم طويل الأمد بين السوريين السنة، بهدف نهائي هو الاحتفاظ بمجال نفوذها وممارسة السيطرة من خلال الوكلاء، مثل لبنان والعراق.





حصلت الميليشيات الإيرانية على مساعدة نشطة من قبل النظام السوري بموجب مرسومه السيئ السمعة رقم 10 لشراء منازل السوريين الذين هاجروا إلى أماكن أخرى خلال الحرب. وبحسب ما ورد صادر بعض أعضاء الميليشيات ممتلكات وجلبوا عائلاتهم من العراق ولبنان للاستقرار داخل سوريا.









يقول خبراء سوريون إن هذا الاختراق الديموجرافي والثقافي موجه إلى زيادة أعداد الشيعة في سوريا لتمكين إيران من المطالبة بالسلطة السياسية نيابة عنهم. إذا كان هناك عدد كبير من الشيعة في البلاد، فيمكن لإيران أن تدعي تمثيل مصالحها عند مناقشة حل سياسي نهائي للأزمة السورية، ويمكنها أن تطلب منحهم مناصب في الحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات أخرى. يخشى الكثيرون من أن إيران تريد ممارسة نفوذها من خلال مؤيدين داخل النظام وليس فقط من خلال رئيس مدين بالفضل قد يتراجع دعمه اعتمادًا على الصفقات التي يعقدها مع روسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تحاول إعادته إلى الحظيرة العربية.









على عكس لبنان والعراق، فإن سوريا ذات أغلبية سنية، وهذا يجعلها مهمة شاقة للنظام الإيراني. على الرغم من التحديات، يبدو أن إيران مصممة على إنجاز المهمة.





أحمد، 24 عامًا ، الذي تحدث مع المجلة بشرط عدم الكشف عن هويته، هو واحد من أحدث أعضاء الطائفة الشيعية في سوريا. كان يعيش في الميادين، وهي بلدة على الحدود مع العراق في محافظة دير الزور شرقي سوريا، لكنه فر مع أسرته إلى باب بالقرب من تركيا أثناء النزاع. عاد في 2018 عندما أخبره صديقه أن كل مخاوفه قد تنتهي إذا انضم إلى ميليشيا إيرانية. وأصبح سنيًا انضم إلى كتائب "السيدة زينب" الشيعية.





قال أحمد لمجلة "فورين بوليسي" من "ست زينب"، وهي بلدة تضم ضريح للسيدة زينب على بعد 6 أميال جنوب دمشق وتحت سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران بالكامل:"قال صديقي في الميادين إن بإمكاني العودة والانضمام إلى الإيرانيين ولن يؤذيني أحد أو يؤذي أسرتي".





يعمل أحمد حارسًا في الضريح ويتقاضى راتبه 100 ألف ليرة سورية (حوالي 200 دولار) شهريًا، لكنه يحتاج إلى مزيد من النقود لدفع تكاليف غسيل الكلى لوالده مرتين في الشهر. في فبراير، عرض زعيم الميليشيا التابعة له مضاعفة راتبه إذا اعتنق المذهب الشيعي بنفسه. وافق أحمد على الفور. وقال لمجلة فورين بوليسي: "عقدنا مؤخرًا اجتماعًا مع زعيم ميليشيتنا الذي قال إنه سيتم ترقيتنا والحصول على أموال إذا اعتنقنا التشيع واستمعنا للتو إلى بعض المحاضرات في السيدة زينب. وافقت مع 20 رجلًا آخر لأننا جميعًا بحاجة إلى المال. إذا كنت شيعيًا سيدفع لي 200 ألف ليرة سورية. أنا حقًا بحاجة إلى المال بسبب علاج والدي. أنا لا أكترث بالدين".





روى تيم الأحمد من درعا، وهي مدينة في جنوب غرب سوريا بالقرب من الأردن، قصة مماثلة لصديق انضم لأول مرة إلى ميليشيا مدعومة من إيران ثم تحول لاحقًا إلى المذهب الشيعي. قال:"رقوه وأعطوه شقة. يحصل على خدمات طبية مجانية واسطوانة غاز شهريا رغم الأزمة الاقتصادية في سوريا". قال تيم الأحمد إن صديقه حصل فجأة على مزايا يحرم منها سوريون آخرين، بما في ذلك تصريح أمني من المخابرات السورية للسفر إلى أي مكان في البلاد "دون التعرض للمضايقات".





ربما تكون محافظة دير الزور هي المنطقة الرئيسية لهذه العمليات. شهدت مدينة أبو كمال، التي تقع على نقطة العبور الرئيسية للمحافظة مع العراق، الكثير من الأنشطة الإيرانية التي تبدو غير ضارة ولكنها متلاعبة في الماضي القريب.





على سبيل المثال، أعادت ترميم حديقة القراميش في البوكمال، التي دمرها تنظيم داعش، وأطلق عليها اسم "حديقة الأصدقاء". (يقول النظام السوري عن إيران على إنها صديقة للبلاد) بشكل أسبوعي، تنظم الميليشيات الإيرانية أنشطة ترفيهية في الحديقة لإطلاع الناس، وخاصة الأطفال، على سير الأئمة الشيعة والإعلان عن إيران كقوة صالحة تتحدى إسرائيل والإمبريالية الغربية.





قال صياح أبو وليد، ناشط من البوكمال إن "كل المرح والألعاب حيلة لتدجين عقول الأطفال وأولياء أمورهم لإغرائهم بالتحول إلى التشيع". وتحول النادي الرياضي في المدينة إلى مطبخ ومطعم للمليشيات الإيرانية. قال أبو وليد إن ملعب كرة القدم بأكمله أصبح الآن بالفعل قاعدة لاستيلاء إيران على وطنه.





وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، فقد دعت إيران مؤخرًا أهالي الميادين إلى مركز نور الإيراني الثقافي لحضور دورة حول مبادئ وشرائع المذهب الشيعي. وفي نهاية الدورة يحصل كل من ينجح على نقود ونحو 100 ألف ليرة سورية وسلة طعام.









فتحت إيران عددًا من المدارس الدينية والأضرحة والجمعيات الخيرية في سوريا. في حين أنها واجهت مقاومة أقل في دمشق وحلب، كان عليها للتوسع في دير الزور أن تغري إيران زعماء القبائل المحليين، الذين غالبًا ما يهتمون أكثر ببقائهم على قيد الحياة وسيدعمون النجم الصاعد. استجاب بعض أفراد إحدى هذه القبائل، وهي قبيلة البقارة، بشكل إيجابي للإيرانيين بشكل رئيسي بسبب زعيم قبلي يرى ميزة في كسب ود إيران.





على الجانب الآخر من الحدود، تخضع مصالح إيران لحراسة جيدة من قبل ميليشيات مثل عصائب أهل الحق، وهي جماعة مسلحة تدعمها طهران ولكنها تعمل تحت راية قوات الحشد الشعبي كجزء من الأجهزة الأمنية العراقية. علاوة على ذلك، فإن عدم اهتمام روسيا بدير الزور يعني أن إيران ليست مضطرة للتنافس لإقامة معسكر هناك.





قال بسام بارابندي، الدبلوماسي السوري السابق المقيم حاليًا في المنفى في الولايات المتحدة، إن الوجود والأنشطة الإيرانية قد زرعت بذور تمرد مستقبلي في بلاده. قال بارابندي: "لا بد أن تكون هناك اشتباكات لمعارضة الغزو الفارسي". أولًا ذهب الإيرانيون وحزب الله إلى اللاذقية التي يهيمن عليها العلويون. لكن العلويين مجتمع مفتوح عندما يتعلق الأمر بالدين والأعراف الاجتماعية. على سبيل المثال، يحبون مشروبهم. قال العلويون للإيرانيين أهلا بهم ونتمنى لهم التوفيق. وجد الإيرانيون أنه من الأسهل التلاعب بالسوريين الأكثر تضررًا من الحرب وبالتالي التوسع في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش سابقًا".





قال نافار سابان، خبير النزاعات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في العلاقات السورية الإيرانية، إن إيران أقامت ببطء ولكن بثبات علاقات مع السوريين من جميع الخلفيات، وقال: "اشترت إيران عقارات في دير الزور وفي المناطق التي يسيطر عليها الأكراد من خلال السكان المحليين". لقد نسجوا شبكة عنكبوت في سوريا ولديهم أفراد في كل مكان، في الجيش والحكومة، وحتى بين رجال الأعمال السنة والمسيحيين.





فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات منهكة على النظام الإيراني في ظل حملة "الضغط الأقصى"، لكن خط الائتمان الإيراني غير المعلن لنظام الأسد استمر في تمويل أنشطته في سوريا. في أغسطس 2017 في رحلة صحفية إلى سوريا، حضر صحفي أمريكي المعرض التجاري الأول في دمشق منذ ست سنوات، ووجد أن معظم الأكشاك، 31 منها، مملوكة لشركات إيرانية تبيع كل شيء من محطات توليد الكهرباء إلى البسكويت والصابون. بعد ذلك بعامين، تم إنشاء غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، وفي الشهر الماضي فقط سافر وفد إيراني إلى دمشق لتكثيف الجهود لزيادة تواجدها الاقتصادي في سوريا.





يشعر المراقبون بالقلق من أن إيران، التي لم تكبح أبدًا تدخلها في سوريا على الرغم من عقوبات ترامب، سوف تغرق الأموال لميليشياتها المسلحة وجمعياتها الخيرية التي تشجع التحول في سوريا بمجرد عودة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى الاتفاق النووي. بعد عامين من توقيع الاتفاق النووي الإيراني، ورد أن طهران ضاعفت تمويلها لحزب الله أربع مرات.

لا توجد بيانات حول عدد السوريين الذين تمكنت إيران من التحول إلى الشيعة أو عدد الذين خففتهم تجاه أفكارها. لكن توسعها العسكري والثقافي والاقتصادي يخلق خطوط صدع جديدة في بلد هش بالفعل على جميع الجبهات. من السهل أن نرى كيف يمكن أن يؤدي توسع إيران إلى تفاقم التوترات الطائفية في المنطقة.