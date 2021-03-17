ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ"العزب الجديدة" بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه، وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة أهالي مركز يوسف الصديق والقرى المجاورة بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن شركة الفيوم وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ٦٠ ألف م3/يوم، مضيفًا أن أعمال إنشاء المحطة تشمل: "عنابر للمياه العكرة والنقية - ومأخذا للمحطة - ومروقات ومرشحات - الطلمبات"، بإشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحي للعمل ككيان واحد.

جدير بالذكر أن وفدًا من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة، أجروا جولة تفقدية داخل المشروع بالعزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بقعة زيت عائمة تتسبب في توقف محطات مياه الشرب بالفيوم

فرق غواصة و"فوم" لإبعاد بقعة زيت عن مأخذ مياه محطة الفيوم..صور

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمركز طامية بالفيوم

رئيس شركة مياه البحيرة يتابع أعمال تجديد محطة دمنهور

بتكلفة ٧ ملايين جنيه.. محافظ البحر الأحمر يفتتح محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجة بمرسى علم

بسبب بقعة زيت.. محطة مياه الشرب في الفيوم تتوقف عن العمل

ترشيحاتنا

مصطفى محمد آخر الضحايا والنني ضمن القائمة.. أشهر حوادث سرقة نجوم كرة القدم

شاهد .. فتاة لم تقص شعرها منذ 13 سنة حتى بلغ طوله مترين

في ذكرى ميلاده .. قصة وفاة صلاح منصور المأساوية

أخطاء تسوية البانية تجعله يمتص الكثير من الزيت تجنبيها فورا

دعاء بعد الصلاة .. احرص عليه باستمرار لتحقق ما تريد

انتحار عارضة أزياء شابة.. وجامعتها: قصرنا في حقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور