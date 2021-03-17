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رياضة

ابن الوز عوام.. تعليقات الجمهور على احتفال أحمد شوبير بعيد ميلاد نجله مصطفى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة تجمعه بابنه مصطفى، حارس مرمى بالنادي الأهلي، وقدم له التهنئة بمناسبة يوم ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


يذكر أن اليوم ١٧ مارس، هو عيد ميلاده الـ ٢١، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من الجمهور، ونال العديد من التعليقات، والتي من أبرزها: 
- كل سنة وانت طيب يا اوفا يا مستقبل الأهلى والمنتخب.
- صورة كلها عظمة.
- ابن الوز عوووووام.


من جانب آخر، أشار شوبير قي تصريحات إذاعية، إلى تألق الأهلي أمس أمام فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلي فريق كبير وظهر بمستواه الطبيعي أمس، مشددا على أن الفريق استعاد شخصية البطل مرة أخرى. 


وقال إن الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة نظرا لسوء التوفيق وليس لقوة الفريق المنافس، مشددا على أن مدرب فيتا كلوب أصابه الغرور عقب التعادل، وصرح بأن الفريق عانى من اللعب ليلا في القاهرة، الفريق كان رائعا أمس وتغيراته كانت مؤثرة.


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