القصبى: الدولة بقيادة الرئيس تدعم حقوق الإنسان.. والأفعال ترد على مزاعم المنظمات المشبوهة

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وأكدت احترامها لجميع حقوق المواطنين، بما يكذب جميع ادعاءات المنظمات المشبوهة التي تحاول التدخل في الشأن المصري بدعوى حقوق الإنسان التي يهدرونها بأنفسهم.











جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن حقوق المسنين، في حضور ممثلي الوزارات المعنية ومنها العدل والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والإتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي.











وقال القصبي: "لم نسمع لهذه المنظمات صوت حيال المجازر التي تشهدها المنطقة العربية، متغافلين إنجازات الدولة المصرية تجاه المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا ولجميع الفئات المجتمعية، وفي مقدمتها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تضمن بعد غياب 40 عاما أكثر من ميزة لهم، فضلا عن التعديلات الدستورية التي حدثت في عهد الرئيس ومنحت المرأة وبما يتناسب مع مكانتها التمثيل بما لا يقل عن 25% في مجلس النواب وكذا تمثيل مناسب للشباب".





ولفت رئيس لجنة التضامن، إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.









وأشار عبد الهادي القصبي، إلى أن مشروع القانون يأتي دعما لحقوق المسنين تأكيدا لتقدير واعترافا من الدولة بحقوقهم.