علاج الانزلاق الغضروفي .. ارتاح من الام الرقبة بسرعة

يعد علاج الانزلاق الغضروفي العنقي من أكثر الاشياء التى نحاول اكتشافها فالام ومشاكل الرقبة من اكثر الأمور الصحية المنتشرة بين جميع الاعمار ولكن هناك فرق بين الام الرقبة العادية والانزلاق الغضروفي العنقي .. فما الفرق بينهم؟!





اليكم اعراض الانزلاق الغضروفي في الرقبة ونصائح للمرضى و خطوات علاج الانزلاق الغضروفي العنقي بالاضافة الى العديد من المعلومات المهمة.



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علاج الانزلاق الغضروفي العنقي بدون جراحة

علاج الانزلاق الغضروفي العنقي بدون جراحة من الامور الممكنة خاصة فى البداية مما يجعل الاكتشاف المبكر للمشكلة من الامور شديدة الاهمية فى تجنب اجراء العملية الجراحية.

ينقسم علاج الانزلاق الغضروفي العنقي بدون جراحة الى قسمين ادوية واعشاب وكلاهما يجب ان يكون تحت اشراف الطبيب.





نصائح لمرضى غضروف الرقبة

وفيما يلي نصائح لمرضى غضروف الرقبة تساعد فى الشفاء بشكل اسرع.

• العلاج الطبيعي مع متخصص فى اصلاح مثل هذه المشاكل

• حافظ على وضعية جيدة. هذا يقلل الضغط على الأقراص خاصة عند النوم

• الإقلاع عن التدخين. تجنب استخدام أي من منتجات التبغ.

• التدليك: ينتج الكثير من آلام الرقبة عن الإجهاد والإفراط في الاستخدام وسوء الاستخدام - على سبيل المثال ، الجلوس على الكمبيوتر لفترة طويلة جدًا كل يوم لأنه يتعين عليك الالتزام بهذه المواعيد النهائية. سيساعد التدليك على التخلص من هذا التوتر وتخفيف التهاب العضلات وآلامها. ضع في اعتبارك الحصول على جلسات تدليك منتظمة كإجراء للوقاية من آلام الرقبة.

•اليوجا والبيلاتس: من خلال ممارسة اليوجا أو البيلاتس ، يمكنك زيادة قوتك الأساسية وتحسين توازنك ووقفتك وتقليل التوتر. هذه كلها أشياء جيدة ستساعدك على التعامل مع (أو حتى منع) آلام الرقبة.

•قد تجد مسكنًا لآلام الرقبة باستخدام هذه العلاجات البديلة يمكن أن تكون العلاجات التي تركز على تخفيف التوتر أو الإجهاد "التدليك أو اليوجا" على وجه الخصوص مفيدة بشكل خاص إذا كان ألم رقبتك مرتبطًا بالعضلات المشدودة أو الآثار الجسدية للتوتر.

•للتذكير: قد يلزم استخدام هذه العلاجات جنبًا إلى جنب مع علاجات آلام الرقبة الأخرى من أجل معالجة ألمك بالكامل ، وحالة العمود الفقري الأساسية ، وأي أعراض أخرى قد تكون لديك مرتبطة بالرقبة.





أعراض الانزلاق الغضروفي في الرقبة

يمكن أن يسبب القرص الغضروفي في الرقبة ألمًا في الرقبة وألمًا منتشرًا في الذراع وألمًا في الكتف وخدرًا أو وخزًا في الذراع أو اليد. يمكن أن تختلف جودة ونوع الألم من خفيف ، مؤلم ، ويصعب تحديده إلى حاد وحارق ويسهل تحديده.

عادة ما يكون الألم في ذراعيك وكذلك في رقبتك هو أول علامة على أن جذور الأعصاب لديك متهيجة بسبب مشكلة في رقبتك.

تُعد الأعراض ، مثل التنميل والوخز والضعف في عضلات الذراعين على وجه الخصوص ، علامات تحذيرية على أن مشكلتك قد تكون أكثر خطورة، ضعف ذراعيك هو علامة مؤكدة على أنه يجب عليك مراجعة الطبيب بشأن ألم رقبتك.





علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة

تختلف طريقة علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة من شخص لآخر حسب درجة المشكلة والحالة الصحية للمصاب وسنه ولكن فى معظم الحالات يمكن علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة ببعض الادوية الى جانب اتباع العادات الصحية ابرزها وضعية الرقبة اثناء النوم والجلوس.

علاج غضروف الرقبة بالأعشاب

لعلاجات العشبية: بعض العلاجات العشبية التي وجدها الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة مفيدة هي:

• كبخاخات كريم: الكابسيسين هو ما يجعل الفلفل الحار ساخنًا ، ويمكنه أيضًا أن يخفف آلام الرقبة. إنه يقلل من الألم مؤقتًا ، لذا ستحتاج إلى الاستمرار في إعادة التقديم. يمكن أن يساعد كريم الكابسيسين في علاج هشاشة العظام وآلام العضلات - وكلاهما يسبب آلام الرقبة.

• مخلب الشيطان : يأتي مخلب الشيطان من جنوب إفريقيا ، حيث تم استخدامه لعدة قرون لعلاج الحمى والتهاب المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي. اليوم ، يتم استخدامه للحالات التي تسبب الالتهاب والألم ، مثل هشاشة العظام في عنق الرحم.

• لحاء الصفصاف الأبيض: أدى الصفصاف الأبيض إلى تطوير الأسبرين في أوروبا. إذا كنت لا ترغب في تناول النسخة الاصطناعية (يمكن أن يتسبب الأسبرين في تهيج المعدة) ، فاستخدم لحاء الصفصاف الأبيض. إنه للحالات التي تسبب الألم أو الالتهاب ، مثل هشاشة العظام (داء الفقار).

أدوية لعلاج ديسك الرقبة

توجد أدوية لعلاج ديسك الرقبة كثيرا جدا ولكن قبل استخدامها يجب معرفة المعلومات الاساسية عن كل منها حتى تستطيع معرفة فوائد والاثار الجانبية لكل منها مما يساعدك فى معرفة الانسب لك هذا بالإضافة الى ضرورة زيارة الطبيب قبل أى شئ.





اسيتامينوفين "تايلينول"

عادة ما يكون الأسيتامينوفين من بين العلاجات الدوائية الأولى للألم ويمكن أن يساعد في آلام الرقبة ، لكن لا تندرج تحت التصور الخاطئ الشائع بأن عقار الاسيتامينوفين غير ضار تمامًا لمجرد أنه متوفر بسهولة دون وصفة طبية.





تظهر الأبحاث أن الاستخدام المنتظم للأسيتامينوفين يمكن أن يضر الكبد ، حتى عند الأشخاص الذين يتناولون الدواء بالجرعة الموصى بها، للتأكد من أنك تستخدم عقار الاسيتامينوفين بأمان قدر الإمكان ولاتتناول الكحول أثناء تناول عقار الاسيتامينوفين لتقليل المخاطر على الكبد.





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العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات "المسكنات"

يعتبر الإيبوبروفين "موترين ، أدفيل" ونابروكسين " أليف " من العناصر الأساسية في علاج مرض القرص العنقي لأنهما يقللان من الألم والالتهاب مثل عقار الاسيتامينوفين ، تتوفر العديد من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بدون وصفة طبية ، ولكن يجب أيضًا تناولها بعناية.





يمكن أن يكون لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بعض الآثار الجانبية الخطيرة ، مثل نزيف الجهاز الهضمي والقرحة وتلف الكلى ، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة من الزمن.





ربط مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

تعتبر مثبطات Cox-2 جيلًا جديدًا من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المتوفرة بوصفة طبية وقد يكون لها آثار جانبية أقل في الجهاز الهضمي ، ولكنها قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.





تجنب تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مع بعض الأدوية الأخرى بسبب احتمال حدوث تفاعلات دوائية ، ابتعد عن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا أو لديك مشاكل في الكلى الا اذا امر الطبيب بذلك.





المسكنات المخدرة

بسبب مخاطر المواد الأفيونية فإنها ليست العلاج الأول للألم، والمواد الأفيونية مثل الكوديين الموجودة فى "تايلينول مع الكودين"، هيدروكودون " فيكودين" ، و كسيكودوني.

يمكن أن توفر الإغاثة كبيرة عندما آلام الرقبة مكثفة خاصة وغيرهم من غير مخدرة مسكنات الألم ليست كافية لتسكين الآلام، وكذلك الحال بالنسبة للترامادول ، وهو مسكن شبيه بالمخدرات.

على الرغم من أن المواد الأفيونية فعالة للألم، ويجب استخدامها بحذر لأنها يمكن أن تؤدي إلى النعاس، الغثيان ، الإمساك ، والتنفس والاكتئاب. تحتوي مسكنات الألم التي تصرف بوصفة طبية أيضًا على إمكانية إساءة الاستخدام والإدمان والأفضل استخدامها مدة قصيرة على حد اقصى أسبوعين وتحت إشراف طبيبك.

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المنشطات مثل بريدنيزون يعمل على خفض الالتهابات و تُعطى لعلاج الم الرقبة عن طريق الحقن في المنطقة وتظهر الأبحاث أن حقن الستيرويد تخفف آلام الرقبة على المدى القصير ، على الرغم من أن فعاليتها في علاج الآلام المزمنة غير واضحة.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للستيرويدات الفموية قصيرة المدى هي زيادة نسبة السكر في الدم واحتباس الماء وقرحة المعدة بالنسبة للتخدير فوق الجافية ، تتمثل المخاطر في العدوى والصداع والنزيف وتشمل الآثار الجانبية للستيرويدات الفموية ، والتي لا تُستخدم عمومًاوزن ربح، وأقل في كثير من الأحيان، وارتفاع ضغط الدم و هشاشة العظام .









مرخيات العضلات

يعمل باكلوفين وغيره من مرخيات العضلات على تهدئة ضيق العضلات ، وتشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تخفف آلام الرقبة خلال الأيام القليلة الأولى من الإصابة الحادة، واحترس من الآثار الجانبية مثل النعاس والاعتماد واحتباس البول. من الأفضل استخدام هذه الأدوية على المدى القصير تحت إشراف الطبيب.





مضادات الاختلاج

بالرغم من الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لعلاج النوبات ، إلا أن الأدوية المضادة للاختلاج مثل جابابنتين " نيورونتين" وكاربامازيبين "تيجريتول" وبريجابالين "ليريكا" قد تساعد في علاج آلام الرقبة المرتبطة بالأعصاب.

لا يُعرف بالضبط كيف تعمل مضادات الاختلاج على آلام الرقبة ، لكن يُعتقد أنها تؤثر على طريقة إدراك الدماغ للألم.

تشمل الآثار الجانبية الدوخة والنعاس ومشاكل الرؤية والقيء وقد يكون المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية أكثر عرضة لخطر التفكير في الانتحار أو حدوث أفعال انتحارية، قد يكون الخطر أكبر لدى الأشخاص الذين لديهم هذه الأفكار أو الأفعال في الماضي.

استشر الطبيب فورا إذا كانت علامات مثل الحالة المزاجية المنخفضة الاكتئاب أو العصبية أو القلق أو النكد أو نوبات الهلع أو التغيرات في المزاج أو الأفعال جديدة خاصة اذا كان من بينها الافكار الانتحارية.

المصادر :

webmd

medtronic

spineuniverse