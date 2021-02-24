طريقة علاج الانزلاق الغضروفي.. والمسكنات والمراهم

افضل مرهم للانزلاق الغضروفي

بالنسبة للتطورات الجديدة في مجال علاج للانزلاق الغضروفي والتدخلات الطبية والاختبارات المستخدمة للوقاية من هذه الحالة الصحية وعلاجها وإدارتها، فلا يمكن للطبيب وصف افضل مرهم للانزلاق الغضروفي، إلا ان الامر يحتاج إلى بعض العلاجات الفموية او الحقن، وذلك إلى جانب تناوُل مُسكِّنات الألم التي يوصي بها الطبيب.





ويمكن علاج الانزلاق الغضروفي عن طريق جلسات العلاج الطبيعي ، وذلك عبر تسليط الحرارة والبرودة لتخفيف الألم والالتهابات. بعد بضعة أيام، يمكنك التبديل إلى حرارة لطيفة لتوفير التخفيف والراحة.





ووبخلاف استخدام افضل مرهم للانزلاق الغضروفي فعليك تجنَّبِ الراحة في الفراش لفترات طويلة؛ حيث يؤدِّي البقاء في الفراش إلى تيبُّس المفاصل و ضَعْف العضلات ؛ مما قد يعقِّد التعافي.





بدلًا من ذلك، استرِحْ في وضعية مريحة لمدة 30 دقيقة، ثم سِرْ لمسافة قصيرة أو قُمْ ببعض الأعمال. حاوِلْ أن تتَجنَّب القيام بالأنشطة التي تَزيد من الوجع لديك، مع استخدام افضل مرهم للانزلاق الغضروفي.





ثمة العديد من طرق علاج الطب البديل والتكميلي للإنزلاق الغضروفي ان تُخفف من آلام الظهر المزمنة، مثل: الوخز بالإبر، وعلى الرغم من أن النتائج عادة ما تكون بسيطة، فإن الوخز بالإبر يخفف من آلام الظهر والرقبة المزمنة.



