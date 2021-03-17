ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

اجتماع الحكومة الأسبوعي.. مدبولي يستهل الجلسة بتهنئة الوزيرات بيوم المرأة المصرية.. وهالة زايد تستعرض جهود مواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا.. وموقف اللقاحات المتعاقدة عليها الدولة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
  • هالة زايد:
  • تسجيل نصف مليون مواطن لتلقي اللقاحات بنهاية الشهر الجاري 
  • توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس
  • عدد من الدول بدأت اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا
  • زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي
  • تحريك فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة طبقا للموقف الوبائي


وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم عرض موازنة العام المالي المقبل على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بهدايا للعاملين في الدولة، أبرزها إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة 31 مليار جنيه.


وأكد أن الدولة تستهدف من خلال هذه الزيادة مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، منوهًا إلى أن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% على تقسيط ممتد لـ30 سنة.


ونوه رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة أولت اهتمامًا بأصحاب الكادرات، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، في إطار توجه الدولة للتركيز على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين. 


كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني التي بدأت بالتشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهدت عقد جلسة مباحثات ثنائية، موجهًا بسرعة العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن تكون هناك أولوية قصوى فى المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين، خاصة أن هناك مشروعات تم التوافق بشأنها، أهمها الربط الكهربائي بين البلدين، كما يتم التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى فيما يخص ملف سد النهضة.


وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين.


وأشارت الوزيرة إلى ما قام به عدد من الدول لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار الجائحة، حيث بدأت هذه الدول اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تتعلق بفرض حظر التجول الجزئي، أو حظر السفر لعدد من المناطق، فضلا عن إغلاق المتاجر غير الأساسية ودور الحضانة والمدارس للأطفال الأصغر سنا وذوي الاحتياجات الخاصة.


وعلى الصعيد المحلي، وفقا لما عرضته الوزيرة، فإن وزارة الصحة اتجهت إلى زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، عن طريق وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائي في جميع الإدارات الصحية، مضيفة أنه تجري عملية متابعة مستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وتنسيق القوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي.


 وفيما يتعلق بالموقف الحالي لحصول المواطنين على اللقاح، أوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.


وتابعت الدكتورة هالة زايد أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع  5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".


وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد إسترازينيكا"، قالت الوزيرة إنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازي بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزعة في أوروبا.


وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف:" "استرازينيكا" لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التي يتم استخدامها، يجب أن نستمر في استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه".


وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتي تعتمد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إصابات كورونا تراجعت 21%.. والشبورة وراء زيادة الوفيات

الحكومة: وصول ٥٠ ألف جرعة من لقاح كورونا فبراير المقبل.. تفاصيل

الحكومة تكشف عن موعد وصول 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا والفئات المستهدفة

مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني.. غدًا

وزيرة الصحة: متوقع أن تتدفق الجرعات من تحالف جافي

وزيرة الصحة: الأحد المقبل موعد التسجيل لتلقي لقاح كورونا.. نتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح.. تطوير القرى فرصة تاريخية لاستقبال منظومة التأمين الصحي

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

بعد عودتها للمقاهي بالمخالفة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

قاتل سيدفع الثمن.. بايدن يتوعد بوتين بكلمات تحذيرية خطيرة

مجدى عبدالغني: الأهلى فى العلالي وبرافو يا شناوي

بعد تعليق دول أوروبا استخدامه.. الحكومة تعلن موقف تطعيم المواطنين بـ لقاح استرازينيكا

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. علاج الانزلاق الغضروفي بطرق مختلفة.. أعراض خفية لمرض السكري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية