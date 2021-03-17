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رياضة

اتحاد الكرة يكشف مصير مشاركة مهاجم المنتخب فى مباراتى كينيا وجزر القمر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:08 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير مشاركة احمد حسن كوكا نجم فريق أولمبياكوس اليوناني فى معسكر منتخب مصر الوطني.

ويدخل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا خلال الأسبوع القادم استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر خلال يومي 25 و 29 مارس الجاري.

قال المصدر ذاته أن هناك شكوكا حول لحاق أحمد حسن كوكا بمباراتي كينيا وجُزر القُمر بعد إصابته فى إحدى مباريات الدوري اليوناني.

اضاف:  لا نستطيع أن يعلن المنتخب عن التشخيص النهائي لإصابة كوكا قبل أن يعلن أولمبياكوس عن الإصابة؛ ولكن هناك شكوكا حول لحاقه بالمعسكر المزمع اجراؤه الاسبوع القادم.

استطرد: الأمر سيتم حسمه رسميًا خلال ساعات بعد وصول التقرير الخاص بإصابة احمد حسن كوكا من جانب النادى اليوناني.
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