بسمة لـ صدى البلد: لست شخصية فلسفية.. ولا أختار أعمالي لعمقها

قالت الفنانة بسمة في تصريحات لـ صدى البلد أنها ليست شخصية عميقة ولا فلسفية، وأوضحت أنها لا تختار الأعمال التى تشارك فيها لعمقها، موضحة أنها شخصية بسيطة جدا، وليس معنى أنها تنطق الحروف العربية بلغة سليمة، بأن تصنف عميقة.

وأكدت بسمة أنها تحب الأفلام الترفيهية، ولم تختر المشاركة في فيلمها الجديد كومانجي لعمقه أو تحقيقه فلسفة خاصة لها، ولكنها أحبت الشخصية والشكل العام للفيلم.

وكانت قد كشفت الفنانة بسمة عن تفاصيل فيلمها الجديد كومانجي، الذي بدأت تصوير أحداثه في مدينة الإسماعيلية.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد"، ان الدور اعجبها كثيرا، وحينما قرأت السيناريو تأكدت بأنه سيكون فيلما مختلفا، مؤكدة انها لم تلعب الشخصية التي تجسدها بالعمل من قبل، واشارت الي انها حضرت للدور وتفاصيله قبل انطلاق تصوير الفيلم بيومين.

كما نوهت بسمة ان الاماكن التي سيتم تصوير بها العمل جديدة وابهرتها، موضحة انها لم تكن تتخيل ان مصر بها غابة لمدينة الاسماعيلية، واوضحت انها تتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور، مشيرة انها التجربة الانتاجية الاولى لشركة انتاج الفيلم، وايضا تجربة اول للمخرج محمود الشربيني، واكدت انها لم تخف من التواجد في العمل وذلك لانها احبت السيدات القائمات على الانتاج، وهى تحب الاعمال التي بها سيدات.

ويتواجد لبسمة مشاهد ركوب خيل بالعمل وقالت انها لاتعرف كيف ستتعامل مع الخيل، خاصة انها لم تخض تلك التجربة من قبل، ولكنها لاتمانع التعلم وخوض تلك المغامرة.

وكان قد بدأ فريق عمل فيلم 'كومانجي' تصوير المشاهد في الإسماعيلية بإحدي المناطق التي تضم عددا من الخيول والأشجار وجمعت المشاهد بين بسمة وحسن عيد.

والعمل من رواية للمؤلفة السويدية من اصول عراقية أكرميني نوري وتم ترجمتها الي العربية وتحولها الي نص سينمائي وسوف يتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الانجيليزية و السويدية ، وأيضا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي علي مستوي التمثيل.

ويعتبر 'كومانچي' التجربة الأولي للمخرج محمود الشربيني والتي كانت اهم محطاته العمل كمساعد مخرج و مخرج مساعد مع أهم المخرجين في الوطن العربي مثل المخرج محمد ياسين و تامر محسن وكاملة ابو ذكري شوقي المجري و حاتم علي وأيضا الأمريكي فرانك جيلبرت.

فيلم 'كومانجي' بطولة بسمة وعباس ابو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج انتاج سويدي المنتجة والمؤلفة اكرميني نوري مشترك مع انتاج مصري وتأليف اكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني ومسئول إعلامي يارا احمد.