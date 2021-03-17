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الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس و الجامعات.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:10 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهى عمرو
عرضت قناة دى إم سي، تقرير فيديو يكشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثاني لـ المدارس و الجامعات.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، بالتزامن مع تخوفات عودة الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي واللتين نفيتا صحة ما تم تداوله حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.


ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ستيكر" يستخدم في حالات الخطف، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ستيكر" يستخدم في حالات الخطف.

وأوضحت انه تم تداول هذه الشائعة في وقت سابق، والمنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.
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الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس و الجامعات.. فيديو

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