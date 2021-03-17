المالية تزف بشرى للمواطنين عن إحلال السيارات .. فيديو

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الإعلامي لصندوق الإحلال والتجديد للسيارات بوزارة المالية، إن الوزارة وضعت شرطا أن تكون الرخصة الخاصة بالسيارة الملاكى باسم المالك منذ 3 سنوات قبل التقدم بإحلال السيارة.









وكشف عوض أن هذا الشرط عبارة عن نقطة نظام لأن الأعداد المتقدمة كبيرة، ولكى يتم غلق الباب أمام المتلاعبين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المواطنين الذين يرغبون فى إلغاء شرط الثلاث سنوات لملكية السيارة يدرس، ولكن لم يصدر أى قرار فيه حتى الآن.





ولفت إلى أنه فى حالة صدور أى قرار سيتم إصدار بيان به.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد طلبات إحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين» قد بلغ ٥٨ ألفًا و٧٤٥ طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكى والتاكسى فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ ٤ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com



