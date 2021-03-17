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رياضة

يحيى يوسف: الفوز بكأس مصر دافع قوي لحصد لقب الدوري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم - محمد سمير
أبدى يحيى يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة كأس مصر، موجهًا الشكر للاعبات الفريق اللاتي قدمن مباراة كبيرة أمام الزمالك ونجحن في تحقيق الفوز بنتيجة 27-20.

وقال يوسف إن الأهلي استحق التتويج بلقب بطولة كأس مصر عن جدارة واستحقاق، بعد المستوى المميز الذي قدمته لاعبات الفريق على مدار البطولة، وتكلل في النهاية بالفوز على الزمالك وحصد لقب البطولة.

وأكد أن الفوز ببطولة كأس مصر سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق لقب الدوري.

وأضاف أن هدفه في المرحلة المقبلة الفوز ببطولة الدوري، وهو الهدف الأكبر الذي يسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن لاعبات الفريق تعاهدن على بذل قصارى جهدهن للتتويج باللقب.

ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يحرص بصفة دائمة على دعم الفريق من أجل تحقيق البطولات.

وأهدى يحيى يوسف بطولة كأس مصر إلى جماهير النادي الأهلي، التي تدعم وتساند الفريق دائمًا.

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