أهلا رمضان.. شعبة المستوردين: رقابة مشددة والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين

أكد نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، محسن التاجوري، على أهمية الأسواق التي تقيمها الدولة، خلال المواسم التي ترتفع فيها القوة الشرائية وأبرزها منافذ أهلا رمضان، مشيرا إلى أهمية تلك الأسواق في تجسيد تعاون الدولة والتجار لتحقيق انتعاش في الأسواق المصرية، بعد أن تمكن منها الركود.

ولفت "التاجوري" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى تعهد عدد من الوزراء، أبرزهم وزير التموين، بتوفير أكبر عدد من الفرص لطرح السلع الغذائية، في تلك الأسواق، مع توفير رقابة مشددة والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين، معلقا "مش هنسيبهم"، وأردف "هناك اتفاق على طرد التاجر الجشع خارج السوق، إذا ما تم ضبطه."





وأوضح أن هذه الاسواق تأتي في إطار محاولات الدولة لتحقيق وضع اقتصادي مستقر، مع مراعاة حلقة البيع والشراء، التي يمثل المستهلك أهم أطرافها، مما يولد توازنا في السوق المحلي، ويخفف الأعباء الاقتصادية عنه كاهله.





كما شدد التاجوري على دور مباحث التموين، الذي ينشط وبشدة في شهر رمضان، في شن وتكثيف الحملات على المحال والأسواق التجارية وضبط جميع المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية وجودة السلع المقدمة للمواطن، وفقا لتوجيهات الأجهزة الرقابية.





يذكر أن وزارة التموين أعلنت لجموع المستهلكين، عن أرقام مهمة للإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال الأسواق، وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 16528.