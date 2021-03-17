البنك المركزي يعلن خبرًا سارًا بشأن شقق التمويل العقاري

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك تفكيرا فى تخفيض نسبة المقدم لـ مبادرة البنك المركزي بخصوص التمويل العقاري، لـ تصل لـ 10 % أو 15 % بدلا من 20 %، وذلك لتخفيف على المواطنين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن متوسطي الدخل سيدفعون المقدم مرة واحدة و محدودى الدخل سيدفعونها على 3 سنوات، وكشف أن تلك المبادرة لم تحدث من قبل.





ولفت أن البنك يدعم المواطن فى حالة شراء أى شقة، فالمواطن يختار الشقة و البنك يدعمه.





وكشف نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودى و متوسطى الدخل، تخدم المواطنين و أن مبادرة البنك المركزى تغطى محدودى ومتوسطى الدخل.





وأضاف، أن البنك يدعم الأعزب الذى لا يزيد دخله الصافى على 4500 جنيه فى الشهر، والأسرة لا تزيد على 6000 جنيه.









ولفت إلى أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودى الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه.





وأشار إلى أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطى الدخل لا يزيد على مليون جنيه، وأن القسط الشهري يصل الى 1127 جنيهًا لمدة 30 عامًا بالنسبة لمحدودى الدخل بفائدة 3%.





وأوضح أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهري الذى يدفعه المواطن خلال 30 عامًا، وأن الفائدة ثابتة وتكون على المبلغ المتبقي.





وتابع أنه إذا كان سعر الشقة 400 ألف جنيه يكون القسط الشهري 1700 جنيه، وأنه خلال أيام سيتم طرح كراسة شروط مبادرة البنك المركزي .











