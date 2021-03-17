محمد شردي وأسرة الحياة تعزي الإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها بـ كورونا





وقال محمد شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة": "جاء لي خبر أثناء تقديمي حلقة اليوم من البرنامج يفيد بوفاة والد الزميلة لبنى عسل المستشار عبد الفتاح محمود عسل.





وتابع محمد شردي :" ربنا يصبرك يا لبنى واحنا كلنا اخواتك وجنبك، وربنا يصبركم ويربط على قلوبكم جميعا ويرحم الوالد برحمته، متابعا :" الخبر هزني بشكل قوي ".



توفي المستشار عبد الفتاح عسل والد الإعلامية لبنى عسل متأثرا بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الأسرة .

وكتب أحد أقارب العائلة على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة" . وكتب أحد أقارب العائلة على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة" .

تقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، وأسرة قناة الحياة بخالص التعازي للإعلامية لبنى عسل في وفاة والدها المستشار عبد الفتاح محمود عسل.