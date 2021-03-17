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توك شو

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا في مصر وإقليم شرق المتوسط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذرت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد في ظل أزمة كورونا. 

وأضافت طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن :"لو الناس أعطت فرصة للفيروس سينتشر وهذا الأمر  مرهون بسلوكيات الناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد". 

وأكدت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن  منظمة الصحة العالمية تشجع عودة الأنشطة والدراسة.

وأشارت الي أن نسبة الإصابة بالفيروس في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة في إقليم شرق المتوسط.
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